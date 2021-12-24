«Нет, вы мне скажите, она умерла?»: Арина Шарапова посчитала, что Виктории Бони уже нет в живых

Телеведущая Арина Шарапова в шоу «Откройте, Давид!» была крайне удивлена, что модель Виктория Боня еще жива. Ведущий Давид Виннер поставил фрагмент записи, где Боня выступает против вакцинации.

«Это причина, что не все в нашей стране вакцинированы. Я за это переживаю. Я за вакцинацию. Считаю, что она должна быть. Все эти новомодные тренды мешают. Они могут существовать в мирное время, но сейчас эпидемиологический сложный период. И такие разговоры должны быть в туалете на уровне помойки. Из-за них мы находимся в сложной ситуации». Арина Шарапова

«Наверное, кто-то переболел или умер, послушав ее. Она еще в прямом эфире говорит, что у нее есть гражданство Монако. Она сделала вакцину, но она полтора года на этом зарабатывала деньги», — заметил Виннер.

«Нет, вы мне скажите. Она умерла?» — спросила Шарапова, будучи уверенной, что невакцинированной Бони уже нет в живых.

«Нет, она жива. Виктория Боня», — заявил несколько смущенный Давид Виннер.

Ранее Виктория Боня говорила, что она как человек, который прекрасно разбирается в медицинской тематике, не хочет ставить никакую вакцину. Она сама занимается своим здоровьем.

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