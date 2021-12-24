«Какая она милая!»: В Сети бурно обсуждают красоту дочери Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз в начале лета. До этого времени они скрывали от общественности малышку Лилибет Диану. И лишь накануне герцоги опубликовали в Сети рождественскую открытку.

На снимке Меган и Гарри запечатлелись со своими двумя детьми — Арчи и Лилибет. Гарри держал на коленях сына, а Меган подбрасывала вверх дочь. Семейная идиллия Сассекских пришлась по душе пользователям Сети.

«Какая же она милая! Просто красавица! Как похожа на папу! Такие счастливые!» — оставляли комментарии пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, что, скорее всего, Меган и Гарри уже покрестили дочь в Калифорнии. Подробности процесса были строго засекречены. Узнать о них, вероятнее всего, можно будет из мемуаров принца Гарри, которые выйдут в конце 2022 года.

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