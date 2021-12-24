Грустное Рождество королевы: принцесса Анна не поздравит Елизавету II

Королева отказалась ехать в Сандрингемский дворец и останется в Виндзорском замке.

Накануне стало известно, что впервые за много лет Елизавета II не поедет встречать Рождество в Сандрингемский дворец. Обычно вся королевская семья собиралась именно там, чтобы подарить друг другу презенты и отведать вкусный обед. Ее Величество решила остаться в Виндзорском замке из-за вспышки коронавируса.

Накануне стало известно, что принцесса Анна лично не сможет поздравить маму с Рождеством. Все дело в том, что муж единственной дочери королевы, 66-летний Тимоти Лоуренс подхватил коронавирус. Они отметят праздник не выходя из Гэткомб-парка, который находится в 70 км от Виндзорского замка. Об этом сообщает USA Today.

Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с тремя детьми отправятся в Анмер Холл. Именно там герцоги Кембриджские будут встречать праздники.

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