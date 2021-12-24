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«40 лет жизненных побед»: Дима Билан показал, как встретил день рождения

Юбилей артист отмечает 24 декабря.

«40 лет жизненных побед»: Дима Билан показал, как встретил день рождения
Дима Билан. Фото: Global Look Press

Диме Билану исполнилось 40 лет. День рождения у него – 24 декабря. К этому дню певец подошел основательно – он подготовил юбилейные концерты, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

А в своем инстаграме победитель «Евровидения» показал, как начал отмечать день рождения. Дима запечатлелся с тортиком, который украшали свечки и оставил под фото мотивирующую подпись.

Дима Билан
Дима Билан. Скриншот: instagram.com/bilanofficial

«40 лет — жизненных побед! Идем с удовольствием и огромной любовью дальше!» — написал Билан.

Фанаты оставили тысячи пожеланий.

«Будь самым счастливым! Обожаем! Будь здоров и счастлив», — писали пользователи Сети.

Напомним, в одном из интервью Билан признался, что свяжет себя узами брака только после 40 лет.

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