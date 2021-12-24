Вот-вот развяжутся: Каролина Севастьянова на пляже натянула тесемки от стрингов выше бедер

Прославленная гимнастка Каролина Севастьянова улетела встречать Новый год в жаркое лето. Она уже успела загореть и будоражит своих подписчиков кадрами с пляжа.

На новых снимках красавица Севастьянова предстала в черном мини-бикини. Подставив упругое тело с шоколадным загаром солнышку, гимнастка расположилась на белоснежном песчаном пляже на фоне пейзажей Тихого океана.

Чтобы лишить подписчиков дара речи, Каролина взялась за завязки на стрингах и натянула их выше бедер до такой степени, что, кажется, еще чуть-чуть – и они треснут. Кстати, таким эффектом балуется не только гимнастка, но и другие звезды шоу-бизнеса. Например, Ольга Бузова. Она тоже в курсе этого секрета: чем выше задрать трусики, тем длиннее кажутся ноги.

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