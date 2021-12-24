«Работа адвокатов или разбор квантового психолога»: Малькова получила деньги от мужа Макеевой

Светлана сообщила, что бывший супруг выплатил алименты за один месяц.

Бывшая жена Романа Малькова, который уже больше полугода счастлив в браке с актрисой Анастасией Макеевой, Светлана ранее рассказывала, что не получает алименты. Многодетная мама живет в Словении с тремя детьми и зарабатывает на жизнь художеством.

Накануне она сообщила в своем инстаграме, что получила алименты за один месяц.

«Поступили алименты за октябрь. Или работа адвокатов помогла, или разбор квантового психолога, или все-таки совесть… Хочется надеяться на последнее ибо алименты платить нужно еще долго», — написала Малькова.

Напомним, старший сын Мальковых – 17-летний Андрей – еще весной перебрался жить в Москву к отцу и мачехе. Ранее Светлана просила своих фолловеров оставить сына в покое и не писать ему гневных комментариев.

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