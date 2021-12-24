«Эта тема не интересует»: Великая высказалась после слов Мишина о разводе и ее «звездной болезни»

По словам двукратной олимпийской чемпионки, она не собирается ничего опровергать.

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях в команде Софья Великая в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro прокомментировала свой предстоящий развод с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Алексеем Мишиным.

«Меня эта тема не интересует. Я не собираюсь ничего опровергать. Что тут опровергать? Скажите мне, пожалуйста. Имейте уважение к моей тактичности, поэтому я вообще не думаю, что стоит эту тему поднимать». Софья Великая

Ранее Алексей Мишин отмечал, что его брак с Софьей Великой подошел к концу. Причина в том, что жена подхватила «звездную болезнь». По его словам, спортсменка перестала думать о семье и детях, премиальные вскружили ей голову.

Напомним, что в 2013 году у звездной пары российских чемпионов на свет появился сын Олег. Спустя четыре года родилась дочка Зоя.

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