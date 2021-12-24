Ночью на пляже: новая пассия Тимати в тонкой юбке на запах подчеркнула осиную талию длинными тесемками

19-летняя киевлянка Саша Дони прославилась как новая избранница рэпера Тимура Юнусова. Девушка неоднократно отдыхала с музыкантом. Сейчас она улетела в Дубай, где Тимати будет давать концерт в новогоднюю ночь, и, судя по всему, пара снова воссоединится.

Пока же музыкант не торопится на жаркий курорт. И заскучавшая Дони проводит бессонные ночи в Дубае, прогуливаясь по пляжу. На променад красотка вышла в тоненьком летнем комплекте, состоящем из провокационного топа и юбки на запах с длинными тесемками.

Завязки красотка эффектно обмотала вокруг своей осиной талии несколько раз. Она запечатлелась для снимков в Instagram и уже собрала порцию восхищенных откликов от подписчиков. Тимати пока лайк еще не поставил.

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