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Вместе в Новый год: 19-летняя внучка Ельцина нежится на Карибах со Смоловым

Маша Юмашева больше не скрывает роман с футболистом.

Вместе в Новый год: 19-летняя внучка Ельцина нежится на Карибах со Смоловым
Федор Смолов. Фото: Global Look Press

Внучка первого президента России Бориса Ельцина – Маша Юмашева уже несколько лет встречается с футболистом Федором Смоловым. Не так давно пара перестала скрывать свои отношения – все-таки Маше уже 19 лет. В своем инстаграме она теперь публикует снимки с возлюбленным и свои откровенные кадры.

Федор Смолов
Федор Смолов. Фото: instagram.com/yumashkaa

Новый год парочка решила встретить на Карибах. Там у семьи Юмашевых есть вилла. К слову, в Сен-Бартс Маша и форвард «Локомотива» приезжают уже третий год подряд. На островах сейчас жарко, +28, поэтому влюбленные уже успели изрядно позагорать.

Маша Юмашева
Маша Юмашева. Фото: instagram.com/yumashkaa

На свежих кадрах Маша позировала в светло-голубом бикини, а Федор наслаждался пейзажем.

Напомним, в прошлом у Смолова был гражданский брак с Викторией Лопыревой.

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Борис ЕльцинКарибыМария ЮмашеваСмолов новостиФедор Смолов