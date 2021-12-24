Вместе в Новый год: 19-летняя внучка Ельцина нежится на Карибах со Смоловым

Маша Юмашева больше не скрывает роман с футболистом.

Внучка первого президента России Бориса Ельцина – Маша Юмашева уже несколько лет встречается с футболистом Федором Смоловым. Не так давно пара перестала скрывать свои отношения – все-таки Маше уже 19 лет. В своем инстаграме она теперь публикует снимки с возлюбленным и свои откровенные кадры.

Новый год парочка решила встретить на Карибах. Там у семьи Юмашевых есть вилла. К слову, в Сен-Бартс Маша и форвард «Локомотива» приезжают уже третий год подряд. На островах сейчас жарко, +28, поэтому влюбленные уже успели изрядно позагорать.

На свежих кадрах Маша позировала в светло-голубом бикини, а Федор наслаждался пейзажем.

Напомним, в прошлом у Смолова был гражданский брак с Викторией Лопыревой.

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