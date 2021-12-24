В новогоднем стиле: Валерия вышла на сцену в нежно-сером платье с асимметричными рукавами

Каждый из оставшихся дней декабря певица Валерия проводит на сцене. Репетиции, съемки, корпоративы вереницей тянутся до каникул, и к каждому выступлению звезда тщательно продумывает образ.

На шоу «Угадай мелодию» Валерия были в изумрудном платье, а уже вечером того же дня предстала на сцене в нежно-сером наряде в пол с матовым эффектом и асимметрией в зоне декольте. Один рукав платья фасона фонарик с драпировкой эффектно ниспадал с плеча звезды.

Кстати, рукава-фонарики стали пользоваться огромной популярностью у звездных модниц в декабре. Лера Кудрявцева, Ольга Бузова, Наташа Королева и многие другие знаменитости с удовольствием щеголяют в нарядах, которые стали трендами сезона.

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