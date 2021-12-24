Отдых для души и тела: Климова в банном халатике обнажила стройные ножки

Екатерина Климова решила последние дни уходящего года провести с пользой для души и тела. Многодетная мама улетела в Кисловодск в один из местных санаториев и ежедневно старается восстанавливаться благодаря процедурам, рациону и прогулкам на свежем воздухе.

Но цифровой детокс в программу восстановления у актрисы не вошел, поэтому подписчики звезды получили возможность наблюдать за отпуском любимицы.

У себя в stories микроблога Климова показала, как проходит ее день. Утренние процедуры, затем тренировка в спортзале сменились спа-комплексом в местной бане. Красотка Климова предстала в банном халатике, обнажив для глаз подписчиков свои стройные ножки.

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