Под восторженные крики: невестка Наташи Королевой вновь залезла на шест без трусиков

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – 19-летний Архип уже долгое время живет с Мелиссой Волынкиной, которая ранее зарабатывала на жизнь, танцуя стриптиз. Парочка поселилась в доме звездных родителей, которые против их брака.

И Тарзан, и Наташа Королева утверждают, что Мелисса – очередное увлечение Архипа и не хотят верить, что единственный сын может связать свою судьбу со стриптизершей. Правда, артистка даже попыталась устроить Мелиссу на работу стилистом. Но, судя по всему, девушка скучает по шесту.

Накануне Мелисса отметила свой 21-й день рождения. Праздник прошел в клубе, где пассия Архипа вновь взобралась на шест. Под восторженные крики друзей и самого Архипа Мелисса крутилась в танце, дав всем понять, что она не надела нижнее белье.

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