«Это вообще законно?»: Горбань ошарашила поклонников упругими прелестями в черном мини-бикини

Актриса отдыхает на побережье Индийского океана и уже изрядно загорела.

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Мария Горбань решила встречать Новый год в жаркой Шри-Ланке, где у нее есть вилла прямо на берегу океана. Улетела красотка туда вместе с детьми – семилетней Стефанией и четырехмесячным Ниланом.

Каждый день сериальной жены Дмитрия Нагиева в отпуске проходит одинаково размеренно – завтрак, бассейн, солнечные ванны. Подписчики замерли в ожидании, когда красотка с идеальными формами уже сжалится и покажет себя загорелую в бикини.

Сначала Горбань подразнила фолловеров отражением в окне, виляя упругими бедрами, а затем все-таки запостила несколько фото в ленту своего Instagram.

«Ну что за красота!», «Нет, ну, это вообще законно быть такой красоткой!», «Ну, нельзя быть красивой такой!!! Шикарная!», «Это слишком красиво, чтобы быть правдой», «Ты точно ведьма, как так быстро после родов — и такой плоский живот», «привет. Вот ты поджарилась», — комментируют фолловеры.

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