Наклонилась, чтобы было лучше видно: Валя Карнавал в черном корсете показала, что у нее в декольте

Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, сейчас является кумиром молодежи в TikTok. С недавнего времени красотка стала выходить в офлайн и делать карьеру певицы. С продвижением ей «помогла» Лариса Долина, которая во всеуслышание заявила, что девочке лучше петь на кухне.

Тем не менее, Карнавал идет своей дорогой. Она уже выпустила несколько песен, которые презентует на различных мероприятиях, неизменно собирая вкруг себя толпы поклонников. накануне она появилась на тусовке в тотальном черном наряде, состоящем из корсета и мини-юбки из кожи.

Не заснять видео для TikTok – это не про Карнавал. Валя поспешила запостить кадры, на которых кокетливо демонстрирует свое пышное декольте. А чтобы зрителям было лучше видно, она специально наклонилась прелестями вперед.

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