«Вы королева»: Макеева блеснула осиной талией в дерзком мини в день своего рождения

Анастасия Макеева отметила свой 40-й день рождения. Юбилей она встретила в кругу семьи – рядом с мужем Романом Мальковым и пасынком Андреем. В инстаграме поделилась снимками, на которых позировала в силуэтном мини-платье.

«Вы королева! Как красиво! Вам так идет! Классная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Макеева запустила свой бизнес. Актриса представила линию уходовой косметики для волос. А ранее начала изучать азы квантовой психологии.

В этом году звезда театра обрела долгожданное счастье. В мае она вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал Роман Мальков – бизнесмен из Словении.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.