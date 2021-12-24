«Найди мое сердечко»: Рудова в тоненькой маечке без бюстгальтера не скрыла напрягшиеся «вершинки» груди

Актриса передала поклонникам привет перед сном прямо из постели.

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» Наталья Рудова любит провоцировать публику пикантными фотографиями у себя в Instagram. В отпуск она только собирается, поэтому вместо новых снимков в бикини красотка постит кадры из спальни.

Перед сном Рудова запечатлелась на селфи в тоненькой маечке без бюстгальтера. Скрыть это она не смогла, да и наверняка не пыталась, так что «вершинки» груди, рельефно обрисовавшиеся сквозь белье, стали доступны взору зрителя.

«Найди мое сердечко», — попросила красотка.

По всей вероятности, Рудова имела в виду подвеску в форме сердца, которая едва заметно светилась на ее декольте.

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