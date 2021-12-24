Стало жарко: Каролина Севастьянова в крошечном бикини повернула упругие бедра солнышку на белоснежном пляже

ЧЕмпионка отдыхает на острове Бартоломе, где будет встречать Новый год.

Красавица Каролина Севастьянова улетела подальше от морозов и снега. Встречать Новый год она решила на Галапогосских островах, выбрав приватность и комфорт на Бартоломе.

Гимнастка уже успела показать, какой рай ее окружает – куда ни повернись, вокруг невероятная панорама Тихого океана, ласковое солнышко и белоснежный песок. Севастьянова уже успела загореть до шоколадного оттенка и, наконец, показала себя в бикини.

Красотка в черном мини-бикини легла на песочек, подставив упругие бедра солнышку. Стринги она по-модному натянула до самой талии, которую, кроме этого, украсило колье с бусинами.

«Ого!!!», «Бесподобна», «Шикарная леди», «Невероятная!», «Фото огонь! Загар красивый, вы невероятная!», «Наша прелесть!», «Очаровашка», — комментируют фото подписчики.

Напомним, Каролина Севастьянова – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она завершила спортивную карьеру сразу после выступления на главных стартах в 2012 году.

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