Стройная и подтянутая: Климова «продефилировала» по беговой дорожке в маечке и легинсах со штрипками

Актриса отдыхает в Кисловодске и преображается к Новому году.

Звезда театра и кино Екатерина Климова в свои 43 года и при наличии четверых детей обладает фигурой модели. Но нет предела совершенству, и на отдыхе в Кисловодске, где сейчас восстанавливает силы звезда, она уделяет внимание и своей фигуре.

больше по теме Стильная прогулка в Кисловодске: Климова после совета Рогова по моде завязала свитер поверх пуховика Екатерина Климова в настоящий момент отдыхает с Татьяной Лютаевой на минводах.

В какой форме находится Климова, она показала у себя в микроблоге. Актриса позировала на беговой дорожке, «дефилируя» в маечке и легинсах со штрипками. Облегающая одежда подчеркнула невероятную стройность красотки.

В Кисловодск перед Новым годом Екатерина Климова улетела вместе с подругой Татьяной Лютаевой. Они вместе посещают процедуры, много гуляют и не забывают про онлайн-публику, радуя фанатов новыми кадрами.

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