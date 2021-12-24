Когда все внимание – к декольте: Каменских в желтом платье с прорезями на груди сверкнула голым телом

Украинская звезда сцены Настя Каменских не только популярная певица, выступающая под псевдонимом NK, но и желанная гостья на любом шоу. Звезда снова заняла кресло судьи на шоу «Маска», украинская версия которого с огромным успехом идет на ТВ.

Каждое появление Каменских на проекте является отдельным шоу. Девушка перевоплощается в кардинально разные образы, демонстрируя театр одной актрисы. И в этот раз красотка предстала в ярком желтом платье с огромными пышными рукавами и прорезями на груди.

Оригинальный фасон наряда привлек все внимание к декольте. В его открытых частях виднелось голое тело красотки, и Каменских с удовольствием показала себя в образе своим подписчикам в Instagram.

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