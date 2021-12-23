Цвет «вырви глаз»: Наташа Королева поддержала тренд на яркие дутые пуховики

Артистка в броском образе спела песню «Зимние месяцы» среди сугробов и заснеженных деревьев.

Исполнительница Наташа Королева присоединилась к знаменитостям, которые выбирают этой зимой укороченные дутые пуховики. Более того, жена Тарзана не захотела быть «серой мышкой» и облачилась в яркий комплект из непродуваемого материала.

Королева предпочла короткую куртку оттенка фуксии и свободные брюки салатового цвета. Исполнительница хита «Маленькая страна» дополнила наряд для зимней прогулки шарфом и шапкой в цвет сочных брюк. Руки Королевой согревали пуховые митенки.

«В предверии Нового года предлагаю вспомнить любимые новогодние песни! Готовы? Тогда поем вместе!», – предложила Наташа Королева и спела свою композицию «Зимние месяцы».

Отметим, что звездный продюсер Яна Рудковская ранее уже хвасталась похожим образом. Как и Наташа Королева, жена Евгения Плющенко зимой предпочитает выделяться среди любителей темных курток.

Рудковская еще осенью обзавелась мандариновым и салатовым пуховиками.

Напомним, ранее Наташа Королева показала платье из фатина модного оттенка. В пышном наряде с акцентом на талии артистка встретит Новый год.

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