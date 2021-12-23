«Картошку не едим, каши — если только на завтрак»: Навка удивляет мужа и детей на кухне

Татьяна Навка давно покинула большой спорт. Однако ей не часто удается побыть дома. Она создает ледовые представления, снимается в «Ледниковом периоде», а также регулярно посещает вечеринки и праздники друзей.

Но выходные фигуристка предпочитает посвящать семье. Вместе с Дмитрием Песковым она гуляет с дочкой Надеждой, также порой ездит за город. Приезжает в гости к ней и старшая дочка Саша Жулина.

В новом интервью Навка рассказала, что готовит дома, но иногда. Как оказалось, во время пандемии она улучшила свои кулинарные навыки. Более того, в ее семье все питаются правильно, поэтому многих привычных блюд на их столе не увидишь.

«Иногда готовлю. В пандемию на самоизоляции было больше свободного времени, поэтому достала книжки, рецепты и каждый вечер старалась чем-то удивлять семью. Домашние в какой-то момент уже стали умолять: только ничего сегодня не готовь! Чтобы не наедаться», — пояснила Татьяна. «Едим здоровую нормальную еду. Хлеб покупаем только если гости приходят. Картошку не едим, каши — если только на завтрак», — пояснила она.

По словам фигуристки, она следит за тем, чтобы младшая дочка училась. В этом году Надежда пошла в первый класс. После учебы девочка едет на тренировку. А вот Саша заканчивает 4 курс МГИМО.

Более того, недавно она открыла свой бизнес. Теперь в ТЦ «Депо» у девушки теперь есть корнер «Во» с суперчаями. По словам Татьяны, она помогла наследнице с начальным капиталом. Саша пообещала маме за год вернуть деньги, пишет «Комсомольская правда».

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