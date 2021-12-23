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«Своими руками может все сделать»: Навка рассказала, какой Песков в домашней обстановке

Фигуристка призналась, что государственный деятель сам убирает снег, а в пандемию с соседями чистил лес.

«Своими руками может все сделать»: Навка рассказала, какой Песков в домашней обстановке
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.com

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Она не скрывает, что и теперь продолжает выходить на лед. Каждый год спортсменка создает новые ледовые представления.

В новом интервью она призналась, что всегда показывает работу мужу Дмитрию Пескову. По ее словам, порой он может и раскритиковать что-то, но для нее его мнение очень важно.

У пары подрастает дочка Надежда. Также у каждого из супругов есть дети от прошлых отношений. Порой они вместе проводят выходные. В этом году Песков свой день рождения отметил на природе. Как оказалось, государственный деятель многие домашние дела взял на себя. Татьяна назвала его домовитым.

Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

«Любит держать под контролем все важные бытовые вопросы, обожает заниматься домашними делами. В этом плане мне безумно повезло. Человек своими руками может все сделать. Нужно отдать должное его родителям, отцу, который приучал мальчика с детства быть настоящим мужчиной.

Вот вчера, в выходной день, супруг два часа мини-трактором чистил снег. Это и дело полезное, и спортивная нагрузка. В пандемию муж с соседями стали окультуривать, чистить лес, который у нас недалеко от дома: собирали, рубили сухие ветки, складывали в вязанки», — поделилась звезда.

Навка также рассказала, что обычно они все делают вместе. Супруги гуляют с ребенком, ходят в кино. Также фигуристке нравится смотреть с мужем сериалы. Она надеется, что после работы в январе, возможно, отправится в отпуск.

Спортсменка отметила, что еще не посмотрела нашумевший сериал «Игра в кальмара», поэтому планируют выделить время на просмотр этого сериала, пишет издание «Комсомольская правда».

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