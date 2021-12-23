«Своими руками может все сделать»: Навка рассказала, какой Песков в домашней обстановке

Фигуристка призналась, что государственный деятель сам убирает снег, а в пандемию с соседями чистил лес.

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Она не скрывает, что и теперь продолжает выходить на лед. Каждый год спортсменка создает новые ледовые представления.

В новом интервью она призналась, что всегда показывает работу мужу Дмитрию Пескову. По ее словам, порой он может и раскритиковать что-то, но для нее его мнение очень важно.

У пары подрастает дочка Надежда. Также у каждого из супругов есть дети от прошлых отношений. Порой они вместе проводят выходные. В этом году Песков свой день рождения отметил на природе. Как оказалось, государственный деятель многие домашние дела взял на себя. Татьяна назвала его домовитым.

«Любит держать под контролем все важные бытовые вопросы, обожает заниматься домашними делами. В этом плане мне безумно повезло. Человек своими руками может все сделать. Нужно отдать должное его родителям, отцу, который приучал мальчика с детства быть настоящим мужчиной. Вот вчера, в выходной день, супруг два часа мини-трактором чистил снег. Это и дело полезное, и спортивная нагрузка. В пандемию муж с соседями стали окультуривать, чистить лес, который у нас недалеко от дома: собирали, рубили сухие ветки, складывали в вязанки», — поделилась звезда.

Навка также рассказала, что обычно они все делают вместе. Супруги гуляют с ребенком, ходят в кино. Также фигуристке нравится смотреть с мужем сериалы. Она надеется, что после работы в январе, возможно, отправится в отпуск.

Спортсменка отметила, что еще не посмотрела нашумевший сериал «Игра в кальмара», поэтому планируют выделить время на просмотр этого сериала, пишет издание «Комсомольская правда».

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