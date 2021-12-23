«Мужественный, подтянутый и белозубый»: Александр Васильев – о Стасе Михайлове

Историк моды объяснил, чем певец отличается от Баскова или Киркорова.

В декабре в Москве проходит много светских мероприятий. Отечественные звезды демонстрируют свои наряды на красных дорожках. Иногда они выглядят просто неотразимо, а иногда образ, наоборот, смотрится нелепо.

4 декабря прошел фестиваль «Песня года». Стас Михайлов появился на мероприятии в свойственном ему образе: синем костюме, лакированных туфлях и солнцезащитных очках. Историк моды Александр Васильев оценил образ исполнителя.

«Любимый герой, кумир миллионов женщин Стас Михайлов одет так, как всегда, — очень мужественно. Его костюм без драгоценностей или вышивок, которые есть у Баскова или Киркорова. Потому что Стас Михайлов — другой тип артиста. Он должен представлять собой идеального мужчину, которого, к сожалению, не встретила его зрительница, но именно о таком и мечтает. Очень мужественный, не седеющий, подтянутый и белозубый», — Васильев поделился мнением с 7days.

Историк моды уверен, что артисты часто становятся заложниками образа. Они появляются на мероприятиях в сценических костюмах, в которых в дальнейшем будут выступать. Зритель привык видеть артиста в определенном образе, и исполнителю ничего не остается, как этому восприятию соответствовать.

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