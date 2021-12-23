«Изменила свое отношение»: Анастасия Решетова рассказала, почему больше не хочет делиться жизнью сына

А вот отец Ратмира Юнусова не забывает показывать поклонникам, как наследник прихорашивается у лучших парикмахеров.

Бывшая возлюбленная исполнителя Тимати — Анастасия Решетова — разместила в личном микроблоге подробности воспитания сына Ратмира. Знаменитость заявила, что поменяла взгляд на личное и публичное.

Еще недавно Решетова с удовольствием показывала отдых с сыном. Также Анастасия делилась кадрами с семейных посиделок и праздников, где всегда был малыш Ратик. Однако теперь модель исключила истории с участием наследника.

Поклонники поинтересовались у Решетовой, с кем поводит время двухлетний Юнусов.

«Со мной, конечно. В основном, если я не в России, стараюсь брать его с собой. Если же я без него, то он у папы. У нас все сбалансированно», — отметила Решетова.

Решетова рассказала, что хочет оставить семью вне глаз общественности.

«Я не хочу спамить ребенком в своем публичном профиле. Я изменила свое отношение к некоторым вещам. Ребенок и личная жизнь за кадром. Считаю это одним из лучших решений в моей жизни», — призналась Анастасия.

Напомним, ранее бывший избранник Анастасии Решетовой и отец ее ребенка поделился свежими кадрами Ратмира Юнусова. Тимати привел наследника сделать модную стрижку.

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