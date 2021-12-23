«Фасоны из 90-х годов, — ну уж простите»: Орбакайте в алом платье-бюстье выгодно подала фигуру

В декабре в Москве проходит много светских мероприятий. Отечественные звезды демонстрируют свои наряды на красных дорожках. Иногда они выглядят просто неотразимо, а иногда образ, наоборот, смотрится нелепо.

4 декабря прошел фестиваль «Песня года». Кристина Орбакайте продемонстрировала два образа. Певица появилась в красном платье в пол с корсетом.

На сцене фестиваля певица спела композицию «Я — Кристина Орбакайте» в металлическом мини-платье с длинным рукавом. Платье дополнили колготки в сетку и ботфорты.

Историк моды Александр Васильев оценил образ исполнительницы.

«Чего ждут зрители от Кристины Орбакайте? Ее красивой фигуры, и она тут представлена. Ее длинных ног, они в наличии, белокурых волос и лучезарной улыбки. А то, что фасоны нарядов из 90-х годов, — ну уж простите. Публика этого от нее и хочет. Кристина не будет выступать в одежде стиля унисекс и оверсайз. И не станет делать татуировки на лице, как некоторые. Ее не поймут. Я считаю, что одета она правильно, в рамках того стиля, который создавался годами», — Васильев поделился мнением с 7days.

Александр Васильев уверен, что часто артисты становятся заложниками образа. Они появляются на мероприятиях в сценических костюмах, в которых в дальнейшем будут выступать. Зритель привык видеть артиста в определенном виде, и исполнителю ничего не остается, как этому образу соответствовать.

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