«Многое понял, переоценил»: Дима Билан приготовился праздновать свой юбилей

Певец после недавних признаний о своих проблемах и усталости готов ворваться в новый год.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнителя Димы Билана появился новый ролик, в котором знаменитость насладился морозной погодой. Таким способом артист рассказал о своих ощущениях перед днем рождения.

Отметим, 24 декабря Дима Билан отпразднует свой юбилей. Перед важной для себя датой артист поделился настроением:

«Настроение предновогоднее и перед днем рождения особенное в этот раз! Ретроспективно перебирая сделанное в нем, первое, что приходит на ум, — ну так невозможно! Столько всего успеть, сделать, выпустить, снять, записать, дать концертов! Сколько прекрасных и мощных коллабораций принес этот год!»

Билан записал новую песню, которая стала подарком ко дню рождения.

«Благодарю всех, кто был причастен к моим победам, мою команду! Спасибо за этот бесценный опыт, который я приобрел благодаря и ошибкам, которые тоже случались в этом году, — и им спасибо!!! Многое понял, переоценил, закрыл многие гештальты!» — добавил Билан.

Дима Билан признался, не собирается унывать. Хотя иногда ему и бывает очень тяжело.

«Все только начинается в 40-то. Короче, не верится и все тут. А музыка всегда была рядом и поддерживала меня!» — резюмировал Билан.

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