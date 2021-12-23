Умер народный артист России Вадим Лобанов

23 декабря стало известно о смерти народного артиста России Вадима Лобанова. Актера не стало 22-го числа, за месяц до этого ему исполнился 81 год. В последнее время звезда театра и кино тяжело болел.

У Лобанова была огромная театральная карьера. Но, как передает 5-tv.ru, в последние пять лет он стал все заметнее в кино. Актер был задействован в таких современных сериалах, как «Мажор», «Гоголь» и «Последний министр». В культовой классике российского ТВ он также появлялся не раз: у него были роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Мастер и Маргарита».

Знатоки советского кино помнят Лобанова по ролям в картинах «Переступить черту», «Письма мертвого человека», «Апелляция», «Башня» и «Среда обитания». Кроме актерской карьеры, Вадим Владимирович отметился и преподавательской деятельностью, он был профессором и завкафедрой театрального искусства в СПбГУ.

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