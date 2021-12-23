«Комплект притягивает взгляд»: Алена Водонаева появилась на презентации модной коллекции в куртке-рубашке и струящемся платье

Телеведущая Алена Водонаева похвасталась образом с курткой-рубашкой и атласным платьем в сочетании с остроносыми ботфортами. Образ знаменитости высоко оценила стилист, работающая с люксовыми брендами.

Сайт Teleprogramma.pro узнал у модного эксперта Калины Голубевой о преимуществах нового образа Алены Водонаевой для светского выхода.

«Наглядный пример, как удачно можно сформировать красивый аутфит с помощью игры контрастов. Брутальный жакет смягчается поясом, подчеркивающим хрупкость девушки, указывая на тонкую талию», — отметила модный эксперт.

«Графичная форма карманов поддерживается прекрасной эксклюзивной сумочкой ручной работы. Женственность образу придают струящееся шелковое платье и остроносые сапожки на шпильке. Правильно подобраны очки и серьги, тоже, кстати, на контрасте», — добавила Голубева.

«Комплект притягивает взгляд, хочется рассматривать каждую деталь, это и есть явный признак того, что он составлен верно. Думаю, что за счет теплых оттенков в образе с Аленой в тот вечер желали пообщаться многие», — резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Калина Голубева — имидж-стилист. Обучалась в Ustyle School, также получила высшее образование на факультете психологии БИЭПП. Имеет опыт работы в сфере Lux, работала с брендами Ralph Lauren, Loro Piana, Giorgio Armani, Dolce Gabbana. В данный момент занимается частной практикой в работе по стилю.

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