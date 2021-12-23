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Платье в стиле бэби долл: Виктория Дайнеко показала наряд для новогодней ночи

Артистка дополнила воздушное платье любимым головным убором с козырьком.

Платье в стиле бэби долл: Виктория Дайнеко показала наряд для новогодней ночи
Виктория Дайнеко. Фото: Instagram.com/victoriadaineko

Исполнительница Виктория Дайнеко разместила на личной странице в Instagram фотографию среди украшенных к Новому году елок. Примечательно, что знаменитость также похвасталась праздничным образом с акцентным платьем.

Дайнеко показала, в чем можно проводить уходящий год. Виктория не стала надевать яркие и массивные аксессуары и ткани.

Певица лишь подвела губы алой помадой и украсила темные пряди волос черным беретом с острым козырьком. На ногах Виктории были лаковые босоножки в цвет кепки.

С помощью этих аксессуаров и нитки жемчуга на шее Дайнеко обыграла платье в стиле бэби долл. Так называемое «кукольное платье» цвета ночи исполнительницы скрывает недостатки фигуры благодаря воздушной юбке.

К слову, платье Дайнеко было украшено прозрачной сеткой. Такой элемент подчеркнул зону декольте, при этом не рассекретил пикантные детали.

Виктория Дайнеко. Фото: Instagram.com/victoriadaineko
Виктория Дайнеко в новогоднем образе. Фото: Instagram.com/victoriadaineko

«Фото на фоне елки сделано», — похвасталась певица.

Поклонники Виктории остались в восторге от праздничного образа знаменитости:

«Просто роскошная девушка», «Словно новогодний сон», «Платье — огонь!».

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