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«Подделывала мои документы»: Анастасия Волочкова рассказала о махинациях администрации Большого театра

Артистка пообещала вывести на чистую воду тех, кто лишает ее заслуженной пенсии.

«Подделывала мои документы»: Анастасия Волочкова рассказала о махинациях администрации Большого театра
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями своего судебного разбирательства с администрацией Большого тетра, в котором проработала долгое время.

Артистка рассказала в личном микроблоге о расследовании прокуратуры в отношении Большого театра.

«Прокуратура и полиция, проведя проверку в Большом, доказала, что администрация театра подделывала мои документы и подписи!» – сообщила Волочкова.

Также Анастасия Волочкова заявила о проблеме получения пенсии из-за администрации Большого театра.

«Я не могу пенсию получить в любимой мною стране России, которой я верой и правдой прослужила своим творчеством и служу, объединяя детей музыкой и танцем и своим именем. Так эти товарищи уклонялись от налогов и взносов в Пенсионный фонд!» – призналась Волочкова.

Балерина отметила, что не станет молчать. Волочкова не боится руководство Большого. Поскольку знаменитости больно смотреть на «разграбленный театр».

Напомним, ранее Анастасия Волочкова показала украшенный к Новому году особняк. Артистка не поскупилась на иллюминацию. Золотые огни превратили дом балерины в сверкающий замок принцессы.

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