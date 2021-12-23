«Подделывала мои документы»: Анастасия Волочкова рассказала о махинациях администрации Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями своего судебного разбирательства с администрацией Большого тетра, в котором проработала долгое время.
Артистка рассказала в личном микроблоге о расследовании прокуратуры в отношении Большого театра.
«Прокуратура и полиция, проведя проверку в Большом, доказала, что администрация театра подделывала мои документы и подписи!» – сообщила Волочкова.
Также Анастасия Волочкова заявила о проблеме получения пенсии из-за администрации Большого театра.
«Я не могу пенсию получить в любимой мною стране России, которой я верой и правдой прослужила своим творчеством и служу, объединяя детей музыкой и танцем и своим именем. Так эти товарищи уклонялись от налогов и взносов в Пенсионный фонд!» – призналась Волочкова.
Балерина отметила, что не станет молчать. Волочкова не боится руководство Большого. Поскольку знаменитости больно смотреть на «разграбленный театр».
Напомним, ранее Анастасия Волочкова показала украшенный к Новому году особняк. Артистка не поскупилась на иллюминацию. Золотые огни превратили дом балерины в сверкающий замок принцессы.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.