«Он очень любит женщин»: Ирина Салтыкова объяснила, почему не вышла замуж за Павла Буре

По словам певицы, ей не нужен в браке известный человек.

Певица Ирина Салтыкова в шоу «Алена, блин!» объяснила, почему не вышла в свое время замуж за хоккеиста Павла Буре.

«Красивая была бы пара. Но он младше меня. Это меня сразу настораживало. Я понимала, что Павел — не для дальнейшей семейной жизни. И он очень любит женщин. Любил по крайней мере. Да и не звал он меня замуж. Да и я не вышла бы». Ирина Салтыкова

Как отметила Ирина Салтыкова, ей не нужен в браке известный человек.

«Была у Павла одна проблема, как у Салтыкова. Но я не буду ее озвучивать. Но он грамотный и добрый, хороший человек», — заявила певица.

Напомним, что Павел Буре — один из самых известных российских хоккеистов. Он много лет играл в Северной Америке за клубы НХЛ.

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