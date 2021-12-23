«Она вообще скромница»: Салтыкова рассказала, как Метлина изменяла ее бывшему мужу-музыканту

По словам певицы, об этом сам певец как-то проговорился в интервью с журналистами.

Певица Ирина Салтыкова в эфире шоу «Алена, блин!» заявила, что нынешняя жена музыканта Виктора Салтыкова Ирина Метлина изменяла своему мужу.

«Она вообще скромница. У нее надо поучиться. Он не женился на ней очень долго. Боялся, наверное, что-то материального опять. Он женился на ней десять лет назад. А до этого они жили без росписи. Когда она изменила, тогда он и женился на ней». Ирина Салтыкова

Как отметила Ирина Салтыкова, об изменах жены проговорился сам певец.

«Причем он об этом случайно в каком-то интервью сказал. Я подумала: «Вот молодец, Ирка». А до этого она жила с Назаровым из его коллектива. Поэтому порядочные женщины, как я, ему не нужны», — заявила Ирина Салтыкова.

Напомним, что у Виктора и Ирины Салтыковой есть общая дочь Алиса. Сейчас музыкант женат на Ирине Метлиной. У них двое общих детей.

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