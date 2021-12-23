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«Будешь украшения дарить?»: Собчак запечатлела разговор с сыном, облаченным в брюки с лампасами и джемпер

Платон смог удивить телеведущую своим ответом на простой вопрос.

«Будешь украшения дарить?»: Собчак запечатлела разговор с сыном, облаченным в брюки с лампасами и джемпер
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак уже давно прославилась как телеведущая. Она общается с артистами, бизнесменами и другими персонами. Собчак не пропускает светских мероприятий и часто путешествует.

Примечательно, что она зачастую выходит в свет с Константином Богомоловым. Она также успевает уделять время сыну Платону. Не так давно мальчик отметил свой день рождения. Тогда телеведущая встретилась с бывшим мужем Максимом Виторганом.

Обычно Собчак утро проводит с ребенком. На этот раз она засняла сына, когда распаковывала подарки. Телеведущая показала букет из еловых веток с игрушками. В кресле сидел Платон, облаченный в брюки с лампасами и джемпер с узором в виде подтяжек.

«Смотри, какой красивый нам подарок пришел, Платош! Будешь женщинам украшения дарить, когда вырастешь?» — спросила Ксения.

«Нет», — заявил малыш.

«Почему?» — удивилась мама.

«Не хочу», — пояснил он.

«Ну ладно», — смирилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как Собчак общается с наследником. Многие также отметили, что мальчик выглядит очень стильно. «Ну какой он классный», «Малыш такой взрослый уже», «Наряд у Платона крутой! Маленький джентельмен», «Какой он искренний. Не хочет, и все», «Платон молодец, не стоит транжирить деньги», «Классный сын! Такой модник», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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