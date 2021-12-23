Яна Рудковская добилась заведения дела о клевете после статьи о «болезни» Саши Плющенко

Виновным может грозить до двух миллионов рублей штрафа, либо даже два года колонии.

Продюсер Яна Рудковская добилась заведения дела о клевете из-за статьи о якобы болезни ее сына Александра Плющенко.

Напомним, что в прошлом году в одном из изданий, специализирующихся на новостях шоу-бизнеса, вышла крайне противоречивая заметка. В ней отмечалось, якобы сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, Саша, болен синдромом Аспергера — пожизненным расстройством психики.

Вместе со своим адвокатом Александром Добровинским продюсер отправила сына на судебно-психиатрическую экспертизу. Было выяснено, что мальчик абсолютно здоров.

Заметим, что сотрудники полиции возбудили дело о клевете в отношении неустановленных лиц. Виновнику, когда появится фигурант, может грозить до двух миллионов рублей штрафа или до двух лет колонии, сообщает телеграм-канал Mash.

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