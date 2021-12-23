«Ну вот куда ей столько?»: Филина назвала сумму, которую Успенский оставил второй жене

Третья жена писателя Эдуарда Успенского радиоведущая Элеонора Филина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» озвучила сумму, которую сценарист оставил своей второй жене Елене, обидев всех остальных наследников.

«Он так распорядился своим завещанием. Это тоже была месть всем. Остались внуки без копейки. И вторая сторона. У них такое количество квартир, домов, машин, миллионов». Элеонора Филина

Как отметила Элеонора Филина, если бы она была на месте второй жены писателя, Елены Борисовны, то она бы связалась с единственной дочерью сценариста Татьяной.

«Может, она и сделает такой шаг, если меня слышит. Она должна признать, что Успенский был непростым человеком и поделиться квартирами. Почему она за три года ни разу такое не сделала? Ну вот куда ей столько? Я не могу понять. Озвучили сумму на какой-то программе — 150 миллионов рублей», — заявила Элеонора Филина.

Напомним, что Эдуард Успенский был трижды женат. Своей единственной дочери Татьяне от первого брака он не оставил согласно завещанию ни копейки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!