За кого выходила замуж Анастасия Макеева
Видео
Как приготовить новогодний салат со свеклой, мандарином и козьим сыром
Видео

«Ну вот куда ей столько?»: Филина назвала сумму, которую Успенский оставил второй жене

Как отметила радиоведущая, Елена должна поделиться с дочкой писателя Татьяной.

«Ну вот куда ей столько?»: Филина назвала сумму, которую Успенский оставил второй жене
Эдуард Успенский. Фото: Globallookpress.com

Третья жена писателя Эдуарда Успенского радиоведущая Элеонора Филина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» озвучила сумму, которую сценарист оставил своей второй жене Елене, обидев всех остальных наследников.

Эдуард Успенский с дочкой
Эдуард Успенский с дочкой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Он так распорядился своим завещанием. Это тоже была месть всем. Остались внуки без копейки. И вторая сторона. У них такое количество квартир, домов, машин, миллионов».

Элеонора Филина

Как отметила Элеонора Филина, если бы она была на месте второй жены писателя, Елены Борисовны, то она бы связалась с единственной дочерью сценариста Татьяной.

«Может, она и сделает такой шаг, если меня слышит. Она должна признать, что Успенский был непростым человеком и поделиться квартирами. Почему она за три года ни разу такое не сделала? Ну вот куда ей столько? Я не могу понять. Озвучили сумму на какой-то программе — 150 миллионов рублей», — заявила Элеонора Филина.

Напомним, что Эдуард Успенский был трижды женат. Своей единственной дочери Татьяне от первого брака он не оставил согласно завещанию ни копейки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Елена УспенскаяПрограмма "Судьба человека"Татьяна УспенскаяЭдуард УспенскийЭлеонора Филина