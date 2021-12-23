Рождественская открытка: когда Меган и Гарри покажут первое фото Лилибет

В начале декабря дочери Меган Маркл и принца Гарри – Лилибет Диане исполнилось шесть месяцев. Герцоги Сассекские до сих пор не показали ее общественности. Хотя на днях в Сети появился снимок, предположительно малышки Лили, но официальных подтверждений тому нет.

Ожидается, что на днях Меган и Гарри представят общественности Рождественскую открытку, на которой запечалятся вчетвером. Об этом пишет Hello!.

Например, в прошлом году Сассекские показали семейный снимок, сделанный мамой Меган – Дорией Рэгланд. Она сфотографировала дочь, зятя, внука и их двух собак на природе.

больше по теме В строжайшей тайне: Меган Маркл и принц Гарри покрестили Лилибет Диану Малышка родилась 4 июня в Санта-Барбаре.

Добавим, ранее стало известно, что Меган и Гарри уже покрестили Лилибет Диану. Церемония прошла в строжайшем секрете, а ее подробностями, скорее всего, Гарри поделится в своих мемуарах.

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