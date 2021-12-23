Два балкона и панорамные окна: как выглядит двухэтажный особняк Поклонской в Крыму

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram показала свой дом в Крыму. На кадрах можно увидеть два балкона, панорамные окна. Особняк двухэтажный и огорожен высоким забором.

На территории можно увидеть небольшое количество деревьев. Стоимость такого особняка, по предварительным данным, превышает 20 миллионов рублей.

Как рассказала Поклонская, к ней в дом в один из дней залез некий украинец. В это время она находилась одна с дочкой. К счастью, Поклонская успела закрыться изнутри.

«Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме». Наталья Поклонская

Напомним, что не так давно Наталья Поклонская была назначена послом России в Республике Кабо-Верде. На новое место службы она пока еще не отбыла.

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