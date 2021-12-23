«Люди, наверное, после такого не выживают»: Алена Рапунцель рассказала о своих предстоящих родах

Алена Рапунцель рассказала о своих предстоящих родах. Звезда телестройки и ее супруг Илья ждут сына. Экс-участница «Дома-2» рассказала, что супруг поедет с ней в роддом.

«На первых родах со мной была мама, но мама ждала за дверью, в родзале был только доктор и акушер. В этот раз со мной пойдет муж, но муж будет только на схватках, на самих родах, конечно, нет», — рассказала Рапунцель в stories своего Instagram.

25-летняя Алена призналась, что будет делать эпидуральную анестезию. Также она вспомнила, как рожала первого сына — довольно быстро, но очень тяжело.

«Когда забеременела второй раз, я начала вспоминать не только те моменты, как я быстро родила, но и моменты, как я рожала эти два часа. А рожала я так: я смотрела в окно и думала «Люди, наверное, после такого не выживают», — поделилась Алена.

Напомним, звезда телестройки вышла замуж за 23-летнего Илью Семина в сентябре этого года. В марте пара станет родителями.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.