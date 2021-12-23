«Она не будет молчать»: Меган Маркл могут привлечь к делу принца Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании

Меган Маркл могут привлечь к делу принца Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании. Сделать это планирует адвокат Дэвид Бойс, который представляет сторону потерпевшей Вирджинии Джуффре. Адвокат уверен, что если Меган что-то знает, она обязательно расскажет о похождениях дяди своего мужа принца Гарри.

«Она — человек, который не будет молчать, если знает правду. Меган довольно близко общалась с принцем Эндрю и может знать что-то, что поможет судье», — рассказал Дэвид Бойс изданию Daily Beast.

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В 2015 году имя принца Эндрю, сына королевы Елизаветы II, появилось в уголовных делах об изнасиловании. Вирджиния Джуффре обвинила Джеффри Эпштейна в принуждении к сексу и вовлечении в проституцию.

Также женщина утверждает, что в связь с ней вступал друг Эпштейна — принц Эндрю. После того, как Джеффри Эпштейн попал в тюрьму, а в скором времени там скончался, Вирджиния Джуффре взялась за сына английский королевы.

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