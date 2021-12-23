«Сын его друга»: Филина отреагировала на слухи, что завела 19-летнего любовника в браке с Успенским

Радиоведущая Элеонора Филина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» ответила на слухи, что у нее в браке с писателем Эдуардом Успенским был 19-летний любовник.
«Это сын его друга из секты. Он какое-то время жил у нас в доме. Причем Успенский сам его пригласил пожить у нас.
Успенский не хотел признать, что я ушла именно от него. Ему было нужно что-то связать. Он придумал историю про любовника. Когда он мне это сказал, я ответила в своем ли он уме. У него эта версия все равно сыграла».
Как отметила Элеонора Филина, после развода с ней Эдуард Успенский хотел жениться на молодой 26-летней девушке-писательнице.
«Он присылал мне ее фотографии. Ему надо было показать, что все наследство достанется не мне», — заметила Филина.
Напомним, что сам Эдуард Успенский в одном из последних интервью уверял, что третья жена ему изменяла.
«Я не мог ее простить за такое», — отмечал писатель.
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