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«Сын его друга»: Филина отреагировала на слухи, что завела 19-летнего любовника в браке с Успенским

Сам писатель был уверен, что третья жена ему изменяла.

«Сын его друга»: Филина отреагировала на слухи, что завела 19-летнего любовника в браке с Успенским
Эдуард Успенский. Фото: Globallookpress.com

Радиоведущая Элеонора Филина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» ответила на слухи, что у нее в браке с писателем Эдуардом Успенским был 19-летний любовник.

Элеонора Филина
Элеонора Филина. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Это сын его друга из секты. Он какое-то время жил у нас в доме. Причем Успенский сам его пригласил пожить у нас.

Успенский не хотел признать, что я ушла именно от него. Ему было нужно что-то связать. Он придумал историю про любовника. Когда он мне это сказал, я ответила в своем ли он уме. У него эта версия все равно сыграла».

Элеонора Филина

Как отметила Элеонора Филина, после развода с ней Эдуард Успенский хотел жениться на молодой 26-летней девушке-писательнице.

«Он присылал мне ее фотографии. Ему надо было показать, что все наследство достанется не мне», — заметила Филина.

Напомним, что сам Эдуард Успенский в одном из последних интервью уверял, что третья жена ему изменяла.

«Я не мог ее простить за такое», — отмечал писатель.

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