«Сын его друга»: Филина отреагировала на слухи, что завела 19-летнего любовника в браке с Успенским

«Это сын его друга из секты. Он какое-то время жил у нас в доме. Причем Успенский сам его пригласил пожить у нас.

Успенский не хотел признать, что я ушла именно от него. Ему было нужно что-то связать. Он придумал историю про любовника. Когда он мне это сказал, я ответила в своем ли он уме. У него эта версия все равно сыграла».