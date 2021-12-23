«Мой ребенок его очень боялся»: Филина объяснила, почему развелась с Успенским

Радиоведущая Элеонора Филина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем браке с писателем Эдуардом Успенским.
«Меня позвали на радио. Успенскому была нужна, как он говорил, рабочая лошадь. Меня привели к нему в офис познакомиться. Он был такой весь взъерошенный при нашей первой встрече.
Мне он очень не понравился, а он сразу захотел большего. Но до нашей свадьбы прошло восемь лет. Сразу сказала ему, что ничего с ним не хочу общего. Но у него была цель, и он к ней шел. Делал все красиво».
Как отметила Филина, работать с Успенским было интересно, но жить в одном доме нереально.
«Все, что касается быта и жизни за кадром, к сожалению, это очень все сложно. Как только он добился, то сразу подумал, что я от него никуда не денусь. Он не любил моего сына и маму.
Мой ребенок его очень боялся. Эдуард вышвыривал его из комнаты, кидал в него бутылки, забирал игрушки. Успенский выпивал каждый день», — заявила Элеонора Филина.
Напомним, что Элеонора Филина и Эдуард Успенский были в браке с 2005 по 2011 год. Они вместе вели программу на радио «В нашу гавань заходили корабли».
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