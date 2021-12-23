«Мой ребенок его очень боялся»: Филина объяснила, почему развелась с Успенским

«Меня позвали на радио. Успенскому была нужна, как он говорил, рабочая лошадь. Меня привели к нему в офис познакомиться. Он был такой весь взъерошенный при нашей первой встрече.

Мне он очень не понравился, а он сразу захотел большего. Но до нашей свадьбы прошло восемь лет. Сразу сказала ему, что ничего с ним не хочу общего. Но у него была цель, и он к ней шел. Делал все красиво».