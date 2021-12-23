«Осталась без всего»: третья жена Успенского рассказала, как писатель лишил наследства родную дочь

Единственная наследница ничего не получила после смерти сценариста и драматурга.

Радиоведущая Элеонора Филина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как писатель Эдуард Успенский оставил без наследства свою единственную родную дочь Татьяну.

«Эдуард Николаевич всегда и обо всех говорил плохо. Про первую жену Римму в том числе. Его вторая жена Елена Борисовна сделала все возможное, чтобы отвадить отца от дочери. Я слышала, что говорила его дочь Татьяна. Таня в итоге осталась без всего. И внучка родная, и внук остались без всего». Элеонора Филина

Как отметила Филина, она сейчас общается с Татьяной.

«Я всегда пыталась их помирить. Татьяна приезжала к нему в гости. Скажет несколько слов, а Эдуард Николаевич сразу на нее окрысивался. Обзывал и выгонял. Порой мне удавалось их помирить, но ненадолго», — заявила Элеонора Филина.

Напомним, что Эдуард Успенский ушел из жизни в 2018 году в возрасте 80-ти лет. Дочь Татьяна у него появилась на свет в 1968 году в браке с первой женой Риммой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!