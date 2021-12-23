Сияние огней: Волочкова необычно ярко украсила особняк к Новому году

К Новому году Анастасия Волочкова решила украсить свой особняк и внутри, и снаружи. Для этого экс-балерина обратилась к специалистам. Теперь ее дом в Подмосковье, двор и уличные деревья сияют золотистыми огнями. Кадрами блондинка поделилась в своем инстаграме.

«Мои дорогие, посмотрите, какая у меня красота! Огни, подсветка! Праздник у меня каждый день! Какие елки классные. Холодно, а эти огоньки согревают», — сказала Волочкова.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова затеяла очередное судебное разбирательство. блондинку возмутило то, что ее запечатлели в собственном дворе, когда она решила справить нужду. Экс-балерина хочет получит с обидчиков 20 млн рублей.

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