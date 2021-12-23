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«Их советы очень помогли»: Купер рассказала о взаимодействии с детьми Градского на «Голосе»

Как отметила участница проекта, она была безумно рада поработать с Даниилом и Марией.

«Их советы очень помогли»: Купер рассказала о взаимодействии с детьми Градского на «Голосе»
Карина Купер. Фото: instagram.com/cooperphillip/

Участница шоу «Голос» Карина Купер заявила, что решение оставить кресло музыканта Александра Градского на проекте пустым было абсолютно правильным. Заменить мэтра достойно все равно не смог бы никто.

Александр Градский
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

При этом Карина Купер, которая покинула проект на студии четвертьфинала, была очень рада поработать с детьми Александра Градского – Даниилом и Марией.

«Даниил и Мария – прекрасные люди и очень хорошие профессионалы. Их советы очень помогли мне в работе над песней».

Карина Купер

Напомним, что после смерти Александра Градского частично его функции на проекте взяли на себя его старшие наследники. Они появились на свет в браке с третьей женой исполнителя Ольгой Фартышевой, сообщает «Собеседник».

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