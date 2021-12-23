«Кристине было 15, а мне – 25»: брат Кузьмина рассказал, как ухаживал за Орбакайте

По его словам, певица в итоге не ответила ему взаимностью.

Родной брат музыканта Владимира Кузьмина Александр рассказал, как одно время ему очень нравилась певица и актриса Кристина Орбакайте. Он пытался за ней ухаживать.

«Кристине тогда было 15 лет, мне – 25. Алла тогда часто в компаниях появлялась с дочерью, а Володя – со мной. Поэтому, когда они оба были заняты, мы с Кристиной проводили время вместе. Делали все, что хотели». Александр Кузьмин

Как отметил Александр Кузьмин, он пытался закрутить роман с Кристиной Орбакайте, но она в итоге выбрала другого. В доме Аллы Пугачевой в те годы стал активно появляться молодой музыкант Владимир Пресняков, сообщает «Собеседник».

Напомним, что у Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова на свет появился совместный сын Никита. Пара рассталась в девяностых годах.

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