Новогодний венок: как сделать своими руками
Видео
Как правильно носить куртку-авиатор
Видео

«Кристине было 15, а мне – 25»: брат Кузьмина рассказал, как ухаживал за Орбакайте

По его словам, певица в итоге не ответила ему взаимностью.

«Кристине было 15, а мне – 25»: брат Кузьмина рассказал, как ухаживал за Орбакайте
Александр Кузьмин. Фото: instagram.com/kuzmusic/

Родной брат музыканта Владимира Кузьмина Александр рассказал, как одно время ему очень нравилась певица и актриса Кристина Орбакайте. Он пытался за ней ухаживать.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Globallookpress.com

«Кристине тогда было 15 лет, мне – 25. Алла тогда часто в компаниях появлялась с дочерью, а Володя – со мной. Поэтому, когда они оба были заняты, мы с Кристиной проводили время вместе. Делали все, что хотели».

Александр Кузьмин

Как отметил Александр Кузьмин, он пытался закрутить роман с Кристиной Орбакайте, но она в итоге выбрала другого. В доме Аллы Пугачевой в те годы стал активно появляться молодой музыкант Владимир Пресняков, сообщает «Собеседник».

Напомним, что у Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова на свет появился совместный сын Никита. Пара рассталась в девяностых годах.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Александр КузьминАлла ПугачеваВладимир КузьминВладимир ПресняковКристина Орбакайте