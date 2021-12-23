«Это все, на что меня хватило»: Валя Карнавал показала свою нарядную елочку

Певица и тиктокерша едва нашла в себе силы, чтобы начать готовиться к Новому году.

У многих звезд шоу-бизнеса новогоднее настроение появилось еще в середине ноября. Лера Кудрявцева и Филипп Киркоров в числе первых нарядили дом, украсили елочку и преобразили интерьеры к предстоящим праздникам. За ними последовали и другие.

А вот юная тиктокерша Валя Карнавал едва нашла в себе силы, чтобы начать готовиться ко встрече Нового года. Девушка давно жалуется на подавленное настроение и лень, а потому елку поставила без излишеств.

«Посмотрите, какой у меня happy new year — елка и пижама! Это, на самом деле, все, на что меня хватило на этот Новый год», — рассказала девушка.

Она поставила искусственную елочку, украсила ее игрушками и гирляндами. А вот по-настоящему радоваться она начала, когда у нее появился новый друг – девушка обзавелась маленьким щеночком вдобавок к живущему у нее коту.

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