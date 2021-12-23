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«Я был абсолютно честен»: Газаров объяснил, почему уволил часть артистов из Театра Джигарханяна

Как отметил худрук, у некоторых закончились контракты и было решено их не продлевать.

«Я был абсолютно честен»: Газаров объяснил, почему уволил часть артистов из Театра Джигарханяна
Сергей Газаров. Фото: Globallookpress.com

Худрук Прогресс Сцены Армена Джигарханяна Сергей Газаров объяснил, почему уволил часть актеров из этого театра.

Армен Джигарханян
Армен Джигарханян. Фото: Globallookpress.com

«В Прогресс Сцене часть коллектива сменилась, у некоторых артистов закончились договоры, и я их не продлил. Я был абсолютно честен».

Сергей Газаров

Как отметил Сергей Газаров, задолго до того, как встал вопрос о продлении контрактов он осмотрел весь репертуар. Каждому артисту он дал наставления. Они должны были обратить на них внимания и исправить свои огрехи. В итоге те, кто это сделал продолжают работу, а кто не сделал — покинули театр, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Сергей Газаров сейчас возглавляет сразу два театра. Помимо Прогресс Сцены Армена Джигарханяна он еще и руководит Театром Сатиры. Сергей Газаров сменил на важном посту Александра Ширвиндта.

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Александр ШирвиндтАрмен ДжигарханянСергей ГазаровТеатр Армена ДжигарханянаТеатр сатиры