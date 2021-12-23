«Все они очень любят Россию»: Светлана Крючкова рассказала о жизни своих «французских» внуков

Как отметила актриса, в последний раз они виделись два с половиной года назад.

Актриса Светлана Крючкова рассказала о жизни своих внуков во Франции. В этой европейской стране проживает ее старший сын Дмитрий.

Как отметила Светлана Крючкова, ее внук Антон в свои 11 лет прекрасно говорит по-русски. Даже умеет материться. У мальчика богатый словарный запас. А вот внучка Полина, которой сейчас пять с половиной лет, по-русски говорит хуже. Первые два года своей жизни она в основном была около мамы, а не папы.

«Митя от Антона не отходил, они же занимаются профессионально хоккеем. И все они очень любят Россию и очень сюда хотят. Последний раз мы виделись два с половиной года назад. Спасает общение по телефону, видеозвонки». Светлана Крючкова

Напомним, что сына Дмитрия Светлана Крючкова родила от второго мужа кинооператора Юрия Векслера. Также у нее есть сын Александр. Его отец художник-декоратор Александр Молодцов, сообщает «Комсомольская правда-Калининград».

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