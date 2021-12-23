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«Был весь в этом рассоле»: Галкин вспомнил, как Басков опозорился перед экс-президентом Латвии

По словам мужа певицы Аллы Пугачевой, «золотой голос России» с трудом сдерживал смех.

«Был весь в этом рассоле»: Галкин вспомнил, как Басков опозорился перед экс-президентом Латвии
Максим Галкин и Николай Басков. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в YouTube-шоу «Я себя знаю!» рассказал, как музыкант Николай Басков опозорился перед тогдашним президентом Латвии Валдисом Затлерсом.

Валдис Затлерс
Валдис Затлерс. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Галкин, во время «Новой волны» Затлерс пригласил артистов на завтрак. Николай Басков всю ночь где-то кутил и на важное мероприятие опоздал на полчаса. Когда же он появился, то рассказал, что пришел не с пустыми руками, а с подарком. Он достал бутылку водки в упаковке в виде советского снаряда с красной звездой.

Президент Латвии подарок не оценил. Тогда Басков поместил этот «снаряд» на плечо словно базуку. В это мгновения из водки выпала банка с малосольными огурцами. Она разбилась о подлокотник стула, на котором сидел Затлерс. Дорогой костюм государственного деятеля был безнадежно испорчен.

«Он был весь в этом рассоле. И дальше происходит следующее. Басков говорит: «Ну, вот». Ставит бутылку водки, садится и начинает пунцоветь. Причем ему с одной стороны, стыдно, с другой он пытается сдержать смех».

Максим Галкин

Напомним, что Валдис Затлерс был президентом Латвии с 2007 по 2011 год. Сейчас он лидер Партии реформ.

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