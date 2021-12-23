«Был весь в этом рассоле»: Галкин вспомнил, как Басков опозорился перед экс-президентом Латвии

Телеведущий Максим Галкин в YouTube-шоу «Я себя знаю!» рассказал, как музыкант Николай Басков опозорился перед тогдашним президентом Латвии Валдисом Затлерсом.

Как отметил Галкин, во время «Новой волны» Затлерс пригласил артистов на завтрак. Николай Басков всю ночь где-то кутил и на важное мероприятие опоздал на полчаса. Когда же он появился, то рассказал, что пришел не с пустыми руками, а с подарком. Он достал бутылку водки в упаковке в виде советского снаряда с красной звездой.

Президент Латвии подарок не оценил. Тогда Басков поместил этот «снаряд» на плечо словно базуку. В это мгновения из водки выпала банка с малосольными огурцами. Она разбилась о подлокотник стула, на котором сидел Затлерс. Дорогой костюм государственного деятеля был безнадежно испорчен.

«Он был весь в этом рассоле. И дальше происходит следующее. Басков говорит: «Ну, вот». Ставит бутылку водки, садится и начинает пунцоветь. Причем ему с одной стороны, стыдно, с другой он пытается сдержать смех». Максим Галкин

Напомним, что Валдис Затлерс был президентом Латвии с 2007 по 2011 год. Сейчас он лидер Партии реформ.

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