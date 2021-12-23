Такие ноги грех прятать: опускаясь в пенную ванну, обнаженная Климова потешила фантазию подписчиков

Актриса отдыхает на курорте и радует фолловеров новым контентом.

Звезда театра и кино Екатерина Климова перед Новым годом отправилась набираться сил в Кисловодск. Актриса взяла за компанию свою подругу Татьяну Лютаеву, и вместе им явно нескучно – они много гуляют, фотографируются и веселятся.

Накануне Климова завершила свой насыщенный день приятной процедурой в ванне. Актриса сняла себя шагающей в пенные воды и поделилась с подписчиками получившимся кадром. На нем обнаженная звезда сверкнула длинной ногой, которую эффектно погружает в воду.

Учитывая, какими модельными параметрами обладает Екатерина Климова, такие ноги ей грех прятать. И многие поклонники явно не пропустили эти кадры мимо.

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